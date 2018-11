GRAVE DIGGER AUF GROSSER TOUR OF THE LIVING DEAD 2019

Lebende Tote? Von wegen! Auch 38 Jahre nach ihrer Gründung sind die Gladbecker Metal-Veteranen GRAVE DIGGER vital und präsentieren auf ihrem aktuellen Album "The Living Dead" Hymnen, Hits und Augenzwinkerndes wie "Zombie Dance", eine Kooperation mit den Ska-Kosmopoliten RUSSKAJA.



Selbstverständliche bringen Grave Digger uns auch wieder live zum Tanzen und Headbangen- Tickets für die Tour Of The Living Dead 2019 in Begleitung der Heavy Metal-Newcomerinnen BURNING WITCHES bekommt ihr natürlich bei Metaltix!

Tour-Dates:



11.01. Hannover, Musikzentrum

12.01. Andernach, JuZ

14.01. München, Backstage

15.01. Aschaffenburg, Colos-Saal

16.01. Saarbrücken, Garage

17.01. Bochum, Zeche

18.01. Glauchau, Alte Spinnerei

19.01. Neuruppin, Kulturhaus

22.01. Hamburg, Markthalle

23.01. Berlin, Lido

24.01. Bamberg, Live Music Club

25.01. Obertraubling-Regensburg, Eventhall Airport

26.01. Memmingen, Kaminwerk

27.01. Ludwigsburg, Rockfabrik

