GRAVE DIGGER gibt Informationen über

So wird das kommende Album der deutsche Totengräber heißen, das via Napalm Records am 14. September erscheinen wird. Jetzt wurde schon mal das Coverdesign veröffentlicht und die Trackliste bekannt gegeben:

01. Fear Of The Living Dead

02. Blade Of The Immortal

03. When Death Passes By

04. Shadow Of The Warrior

05. The Power Of Metal

06. Hymn Of The Damned

07. What War Left Behind

08. Fist In Your Face

09. Insane Pain

10. Zombie Dance

11. Glory Or Grave (Bonus Track)

Doch damit nicht genug, Chefbuddler Chris Boltendahl sagt auch ein paar akzentuierte Worte dazu: Youtube.

Anfang 2019 wird GRAVE DIGGER auch mit BURNING WITCHES auf Tour kommen. Hier sind nochmal die Tourdaten:

11.01.19 DE - Hannover / MusikZentrum

12.01.19 DE - Andernach / JUZ Live Club

13.01.19 CH - Pratteln / Z7

14.01.19 DE - München / Backstage

15.01.19 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

16.01.19 DE - Saarbrücken / Garage

17.01.19 DE - Bochum / Zeche

18.01.19 DE - Glauchau / Alte Spinnerei

19.01.19 DE - Neuruppin / Kulturhaus Neuruppin

20.01.19 NL - Rotterdam / Baroeg

22.01.19 DE - Hamburg / Markthalle

23.01.19 DE - Berlin / Lido

24.01.19 DE - Bamberg / Live Musik Club

25.01.19 DE - Regensburg/Obertraublingen / Eventhalle-Airport

26.01.19 DE - Memmingen / Kaminwerk

27.01.19 DE - Ludwigsburg / Rockfabrik

28.01.19 FR - Paris / Petit Bain

29.01.19 UK - London / The Underworld

30.01.19 BE - Vosselaar / Biebob

31.01.19 FR - Lyon CCO / Villeurbanne

01.02.19 ES - Bilbao / Santana 27

02.02.19 ES - Madrid / Mon Live

03.02.19 ES - Barcelona / Razzmatazz 2