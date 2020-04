GRAVE DIGGER mit neuem Stück und BATTLE BEAST hilft

Fangen wir mal so an: Noora Louhimo von BATTLE BEAST macht auch mit. Sie ist diejenige, die gemeinsam mit Frontmann Chris Boltendahl das neue Stück 'Thousand Tears' trällert. Das wird sich auf dem neuen Album von GRAVE DIGGER befinden, das über Napalm Records am 29.05.2020 erscheinen wird.

"Fields Of Blood", welches sich thematisch vor allem in den schottischen Highlands herumtreibt, ist das zwanzigste Album in der vierziegjährigen Geschichte der deutschen Edelmetaller.