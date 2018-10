GREENLEAF: Was tut man, wenn der Bassist den Flug verpasst? Tourdaten

Das sind natürlich echte Probleme, vor allem, wenn der Videoshoot ansteht. Aber seht selbst im Video zu 'Good Ol' Goat': Youtube.

Das Lied wird am 9. November auf dem Longplayer "Hear The Rivers" veröffentlicht werden. Das siebte Album der Stoner-Band wird als Digipack, Doppel-Vinyl und Download mit diesen Liedern erscheinen:

1. Let It Out!

2. Sweet Is The Sound

3. A Point Of A Secret

4. Good Ol´Goat

5. The Rumble And The Weight

6. We Are The Pawns

7. Oh My Bones

8. In The Caverns Below

9. High Fever

10. The Rivers Lullaby

Und danach geht es auf die Bühgne:

GREENLEAF mit SAMAVAYO

08.11.18 DE - Dresden / Beatpol (Festival ohne SAMAVAYO)

09.11.18 DE - Berlin / Musik & Frieden

10.11.18 DE - Stuttgart / Keller Club

11.11.18 AT - Vienna / Viper Room

12.11.18 DE - Munich / Feierwerk

13.11.18 CH - Olten / Coq d'Or

14.11.18 DE - Cologne / Helios 37

15.11.18 UK - London / Underworld

16.11.18 FR - Paris / Glazart

17.11.18 NL - Eindhoven / Helldorado