GREENLEAF bringt das siebte Album und kommt auf Tour

Die Schwedenstoner werden am 9. November über Napalm Records in Form von "Hear The Rivers" auf Digi-CD, Doppelvinyl oder digital nachlegen und diese Lieder für uns bereithalten:

1. Let It Out!

2. Sweet Is The Sound

3. A Point Of A Secret

4. Good Ol´Goat

5. The Rumble And The Weight

6. We Are The Pawns

7. Oh My Bones

8. In The Caverns Below

9. High Fever

10. The Rivers Lullaby

Alle Versionen können bereits im Napalm Shop vorbestellt werden. Oder man kauft sie sich direkt vom Bandmerch auf der anstehenden Tour mit SAMAVAYO, die GREENLEAF hierhin führen wird:

08.11.18 DE - Dresden / Beatpol

09.11.18 DE - Berlin / Musik & Frieden

10.11.18 DE - Stuttgart / Keller Club

11.11.18 AT - Vienna / Viper Room

12.11.18 DE - Munich / Feierwerk

13.11.18 CH - Olten / Coq d'Or

14.11.18 DE - Cologne / Helios 37

15.11.18 UK - London / Underworld

16.11.18 FR - Paris / Glazart

17.11.18 NL - Eindhoven / Helldorado