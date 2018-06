Im März hat die australische Band GREYSTONE CANYON ihr starkes Album "While The Wheels Still Turn" auf den Markt gebracht. Zu 'In These Shoes‘ von dieser Scheibe ist nun ein Video bei metal-rules.com veröffentlicht worden.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: greystone canyon in these shoes while the wheels still turn video clip