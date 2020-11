GRIMMREAPER stellt zweiten Titel vor

Der Bandname hat schon für Erheiterung gesorgt. Doch unbeeindruckt davon stellt die Alternative-Metal-Gruppe GRIMMREAPER mit 'Catastrophe Of The Tragic Melancholies' ein weiteres Stück ihres neuen Langspielers "The Tragedy Of Being" vor, das für Februar 2021 angekündigt ist.





