GRORR: Neues Album im Anflug

Die französischen Prog-/Math-/Metalheads GRORR bedenken uns im Frühjahr mit wunderbarem neuen Futter: Das Album "Ddulden's Last Flight" soll am 26.März erscheinen und behandelt als Konzeptalbum die Soundtracks der klassischen Adventure-Movies.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

Ddulden Dreams Beyond The Peak

Sky High Streaming

Hit The Ground

Sirens Call

Ddulden Flies To His Fate

Blackened Rain

Newborn Whirlwind

Last Flight