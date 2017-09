GUANO APES:

Das ist tatsächlich bereits 20 Jahre her! Wow, "Proud Like A God" war eines der prägenden Alben der Neunziger in Deutschland, dem darf man durchausmal gedenken. Um das zu tun, wird am 6. Oktober eine Jubiläums-Edition erscheinen, die neben den alten Songs in neuem Master auch noch sechs komplett neu eingespielte Songs sowie drei unveröffentlichten Bonustracks, Coverversionen von David Bowie, DEPECHE MODE und EMINEM, sowie die brandneue Single 'Lose Yourself' und dem Remake des Hits 'Open Your Eyes' unter Mithilfe von Danko Jones enthalten wird.

Man muss sich die Erfolgsgeschichte der Band mal vor Augen führen: Über vier Millionen weltweit verkaufte Tonträger, drei ECHOs, ein MTV Europe Music Award, unzählige Edelmetall-Auszeichnungen und drei Alben, die jeweils auf Platz 1 der deutschen Charts stiegen. Nun ist die Frage, ob die neue Version mit Danko Jones etwas taugt. Ich bin ja bisher nur begrenzt begeistert, irgendwie fehlt der Punch, oder? Hört selbst: Youtube.

Trackliste:

CD 1:

Open Your Eyes (2017 Mix)

Maria (2017 Mix)

Rain (2017 Mix)

Lords of the Boards (2017 Mix)

Crossing the Deadline (2017 Mix)

We Use the Pain (2017 Mix)

Never Born (2017 Mix)

Wash It Down (2017 Mix)

Get Busy (2017 Mix)

Suzie (2017 Mix)

Score (2017 Mix)



CD 2:

Open Your Eyes (2017 Version featuring Danke JOnes)

Lose Yourself

Rain (2017 Version)

Crossing the Deadline (2017 Version)

This Is Not America

Never Born (2017 Version)

Precious

Suzie (2017 Version)

Get Busy (2017 Version)

Das Album wird als CD, Deluxe Edition, Vinyl, Download und Stream verfügbar sein. Und am Erscheinungstag geht es auch gleich auf Tour:

06.10. CH-Zürich, X-Tra

08.10. München, Backstage

09.10. Stuttgart, LKA

11.10. Dortmund, FZW

13.10. Köln, E-Werk

15.10. Frankfurt, Batschkapp

18.10. Saarbrücken, Garage

20.10. Hannover, Capitol

21.10. Hamburg, Grosse Freiheit 36

27.10. CZ-Prag, Meet Factory

29.10. A-Wien, Ottakringer

02.11. Berlin, Huxleys

03.11. Leipzig, Haus Auensee

05.11. NL-Amsterdam, Melkweg