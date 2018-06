GUILD OF AGES: Auferstanden aus Ruinen

Neue Namen waren ein Hobby der AOR-Truppe aus Denver, Colorado. Begonnen hat die Band als CAUGHT IN THE ACT in den späten Achtzigern, wofür sie von fünf Kindern in einer gleichnamigen Truppe verklagt wurden und sich fortan CITA nannten. Mit "Act I - Relapse Of Reason" (1995) und "Heat Of Emotion" (1996) brachten es die Herren auf zwei formidable Melodic-Rock-Alben, bevor auch dieser Name ad acta gelegt und GUILD OF AGES aus der Taufe gehoben wurde. Mit "One" (1998), "Vox Dominatas" (1999) und "Citadel" (2001) gab es noch drei Genrehöhepunkte, bevor unter dem Namen RELAPSED mit "Into A Former State" 2006 ein letztes Lebenszeichen zu vernehmen war.



Jetzt hat sich GUILD OF AGES reformiert und veröffentlicht am 29.06.2018 via Escape Music "Rise", das zwölf Stücke enthalten wird. Erste Hörproben bleiben uns noch vorenthalten, dürften aber in Kürze eintreffen. Ich bin ziemlich sicher, dass sich Freunde des Melodic Rock freuen dürfen.

Quelle: CMM Redakteur: Peter Kubaschk Tags: guild of ages cita relapsed rise