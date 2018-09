GUNGFLY kündigt neues Album an

Genauer gesagt heißt die Band Rikard Sjöblom's GUNGFLY und das am 9. November erscheinende Album wird "Friendship" betitelt sein. Sjöblom war einer der BEARDFISH-Musiker und ist aktuell bei BIG BIG TRAIN aktiv, sodass es nicht verwundert, dass auch "Friendship" im Prog Rock angesiedelt ist, doch dies hier ist sein viertes Soloalbum, das als Digipack-CD und Doppel-Vinyl-CD-Paket mit folgenden Liedern erhältlich sein wird:

1. Ghost of Vanity

2. Friendship

3. They Fade

4. A Treehouse in a Glade

5. Stone Cold

6. If You Fall, Pt. 2

7. Crown of Leaves

8. Slow Dancer (Bonus Track)

9. Past Generation (Bonus Track)

10. Friendship (Utopian Radio Edit) (Bonus Track)

Vorbestellungen können im Inside Out-Shop aufgegeben werden.