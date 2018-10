GUNGFLY mit neuem Video

Auf "Friendship" wird ab 9. November wieder gerockproggt. Der ehemalige BEARDFISH-Frontmann und aktuelle Musiker der Band BIG BIG TRAIN bleibt seiner grundsätzlichen Linie auch auf dem neuen Album von RIKARD SJÖBLOM'S GUNGFLY, wie die Band mittlerweile heißt, treu, auch wenn er im neuen Video recht leichtfüßig unterwegs ist. Hört selbst mal rein in 'Ghost Of Vanity': Youtube.

Das Album wird es als Digipack, Doppel-Vinyl+CD und Download geben und folgende Songs enthalten:

1. Ghost of Vanity

2. Friendship

3. They Fade

4. A Treehouse in a Glade

5. Stone Cold

6. If You Fall, Pt. 2

7. Crown of Leaves

8. Slow Dancer (Bonus Track)

9. Past Generation (Bonus Track)

10. Friendship (Utopian Radio Edit) (Bonus Track)