GUNS 'N' ROSES: Weitere Konzerttermine für 2018 bestätigt

Die aktuelle "Not In This Lifetime"-Tour der Band GUNS 'N' ROSES wird 2018 in Deutschland weitergeführt.



Diese Termine wurden bestätigt:



03.06.2018 - Berlin, Olympiastadion

12.06.2018 - Gelsenkirchen, Veltins-Arena

24.06.2018 - Mannheim, Maimarktgelände

07.07.2018 - Leipzig, Festwiese



Ab dem 16. November wird ab 10 Uhr bei Ticketmaster der Vorverkauf starten.



In ganz Europa sind insgesamt 13 Open Air-Shows angesetzt, weitere fünf Auftritte gehen im Rahmen von Festivals über die Bühne. Österreich und die Schweiz wurden leider außen vor gelassen.



Seit 2016 traten GUNS 'N' ROSES vor knapp drei Millionen Fans auf. Bis auf Drummer Steven Adler und Rhythmusgitarrist Izzy Stradlin steht hier die Formation auf der Bühne, die 1987 das legendäre Album "Appetite For Destruction" eingespielt hat.

