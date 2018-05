GUNS N' ROSES in den Charts, Video

Nein, das ist keine Meldung von vor 30 Jahren, das ist tatsächlich eine aktuelle News. Wir haben ja bereits berichtet, dass "Apetite For Destruction" am 29. Juni erneut veröffentlicht wird, darunter auch in der besonderen "Locked N' Loaded"-Box, die man genauso wie einfachere Versionen über die offizielle Merchandise-Seite bereits vorbestellen kann, aber nun wurde der bislang unveröffentlichte Song 'Shadow Of Your Love' als Single ausekoppelt und erreichte Platz 31 der Billboard Mainstream Rock Charts der USA. Hört mal selbst: Youtube.

Das Lied stammt noch aus der Phase von HOLLYWOOD ROSE, der Band, in der Axl Rose vor dem Zusammenfinden der GUNS N' ROSES gesungen hat.