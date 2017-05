GUNS 'N ROSES mit Merchandise-Kooperation

Gut, wir Rocker und Metaller tun immer so, als ob uns Mode nix angehe, aber am Ende wollen wir ja doch alle gut aussehen. Von daher ist sicher auch diese Neuigkeit für euch interessant.



Der Männer-Ausstatter Wormland kooperiert mit GUNS N' ROSES und bringen gemeinsam die Merchandise-Kollektion "Bravado" heraus. Am Tag der beiden Konzerten in München und Hannover werden Axl Rose, Slash und Duff McKagan die Kollektion in sogenannten GUNS N' ROSES X WORMLAND Pop-Up-Stores präsentieren. Die Kollektion beinhaltet limitierte T-Shirts, Longsleeves, Jeans- und Freizeithemden sowie Accessoires mit verschiedenen Elementen und den unverkennbaren Logos der Band. Darunter auch eine Lederjacke mit handbemaltem Totenkopf auf der Rückseite, sowie eine Trachtenlederhose im GNR-Style – die der Tradition folgend nur in der bayrischen Landeshauptstadt erhältlich sein wird. Die Kollektion wird ausschließlich am Tag der Konzerte in den Pop-Up-Stores erhältlich sein.



Hier könnt ihr euch das Merchandise sichern:



Pop-Up Store München

Datum: Dienstag, 13. Juni 2017

Adresse: WORMLAND München, Am Marienplatz 8, 80331 München

Öffnungszeiten: 10:00 Uhr – 20:00 Uhr



Pop-Up Store Hannover

Datum: Donnerstag, 22. Juni 2017

Adresse: WORMLAND Hannover, Große Packhofstraße 14, 30159 Hannover

Öffnungszeiten: 10:30 Uhr – 20:00 Uhr1873

