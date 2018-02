GUS G.: Neues Album kommt im April!

Konstantinos "Kostas" Karamitroudis, der unter seinem Künstlernamen Gus G. längst weltbekannt ist, kredenzt am 20. April sein drittes Soloalbum. Dieses wird den Titel „Fearless“ tragen und wurde vom griechischen Gitarren-Hexer zusammen mit Sänger (!) / Bassist Dennis Ward (PINK CREAM 69 / UNISONIC) und Schlagzeuger Will Hunt (EVANESCENCE, BLACK LABEL SOCIETY) eingespielt.

Anstelle wie auf seinen früheren Solo-Alben Gastsänger zu verpflichten, war dem Ex-OZZY / FIREWIND-Klampfer dieses Mal nach der kurzen und knackigen Rock-Performance eines Power-Trios zumute. Lassen wir uns also überraschen, was uns Gus G. anzubieten haben wird.

Das Cover wurde schlicht gehalten, die Tracklist (die übrigens aus sechs eigenen Nummern mit Gesang, drei Instrumentals sowie einem DIRE STRAITS-Cover ('Money For Nothing') besteht) sieht wie folgt aus:

01. Letting Go

02. Mr Manson

03. Don´t Tread On Me

04. Fearless

05. Nothing To Say

06. Money For Nothing

07. Chances

08. Thrill Of The Chase

09. Big City

10. Last Of My Kind

Bonustracks: (Digipak bzw. Vinyl):

11. Little Ain´t Enough

12. Aftermath