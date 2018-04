GUS G. mit Video zu 'Mr. Manson'

"Fearless" wird am 20. April erscheinen und Gus G., Gitarrist von FIREWIND und ehemaliger Axtschwinger OZZY OSBOURNEs, gibt uns noch einen Grund, das Album in unsere Sammlung einzugemeinden. Hier ist 'Mr. Manson': Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

Letting Go

Mr Manson

Don't Tread On Me

Fearless

Nothing To Say

Money For Nothing

Chances

Thrill Of The Chase

Big City

Last Of My Kind

Im Mai wird Gus auch für ein paar Gigs bei uns sein:

06.04. Copenhagen, Pumpehuset

07.04. Helsingborg, The Tivoli

13.04. Malmö, KB

14.04. Göteborg, Sticky Fingers

15.04. Stockholm, Debaser

17-20.04 Full Metal Cruise

08.05. Hamburg, Knust

09.05. Aschaffenburg, Colos-Saal

10.05. München, Backstage

11.05. Essen, Turock

