GWAR: Lage der Nation, 'El Presidente' und

Sie machen weiter, denn GWAR ist eher ein Gesamtkunstwerk denn normale Band, sodass aucn nach dem Tod von Oderus Urungus alias David Brockie das Bandleben weitergeht. Indiz dafür ist das neue Album "The Blood Of Gods", das am 20. Oktober über Metal Blade auf uns losgelassen werden wird. Zu dem Album sagt die Band: ""The Blood of Gods" berichtet über den Aufstand der Menschen gegen ihre Schöpfer, außerdem die gewaltige Schlacht zwischen GWAR und den Streitkräften all derer auf dieser Welt, die einen dicken Stock im Arsch haben. Unterdessen stellt sich die Band den Sünden ihres folgenschweren Irrtums, angefangen bei Politik und Umweltverschmutzung über organisierte Religion bis zu Fastfood und Massentierhaltung. Die Menschheit wird als das dargestellt, was sie ist: eine parasitäre Krankheit, die ausgemerzt werden muss, bevor sie den Planeten endgültig auslaugt."

Das Album enthält folgende Stücke:

1. War on GWAR

2. Viking Death Machine

3. El Presidente

4. I'll Be Your Monster

5. Auroch

6. Swarm

7. The Sordid Soliloquy Of Sawborg Destructo

8. Death to Dickie Duncan

9. Crushed By The Cross

10. Fuck This Place

11. Phantom Limb

12. If You Want Blood (You Got It) - AC/DC-Cover

Der erste Song 'El Presidente' kann bereits angehört werden bei Metal Blade, wo man das Album auch bereits vorbestellen kann. Wen noch genauer interessiert, was die GWAR'ler so umtreibt, kann auf der Facebook-Seite der Außerirdischen Beefcakes Ansprache hören.