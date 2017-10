Das neue Album der außerirdischen Punk-Metal-Spaßvögel "The Blood of Gods" wird am Freitag, den 20. Oktober 2017, erscheinen. Nach 'Fuck This Place' und 'El Presidente' kredenzt man uns einen dritten Schmackhappen auf, der auf den Namen 'I'll Be Your Monster' hört. Apropos hören - hier geht's: Youtube.

