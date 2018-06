Gleich sieben Bands auf der

Wow, das ist ja eher ein Festival als eine Tour. 21 Städte soll die Tour heimsuchen, aber wie soll das gehen? Spielt jeder nur 20 Minuten oder fangen die am frühen Nachmittag an? Vielleicht kann mir mal jemand berichten, wie man folgende Bands an einem Wochentag unterbringt: BEING AS AN OCEAN, NORTHLANE, ALAZKA, CASEY, POLAR, CURRENTS, THOUSAND BELOW.

Hier sind die Tourdaten:

02.11. D Wiesbaden - Schlachthof

03.11. F Paris - Le Trabendo

04.11. UK London - KOKO

05.11. UK Bristol - SWX

06.11. UK Manchester - Academy

07.11. UK Birmingham - Asylum

08.11. NL Eindhoven - Dynamo

09.11. D Hamburg - Gruenspan

10.11. PL Breslau - Klub Pralnia

11.11. D Berlin - Columbia Theater

12.11. CZ Prag - Storm Club

13.11. A Wien - Arena

15.11. D München - Backstage

16.11. I Mailand - Santeria Social Club

17.11. CH Pratteln - Z7

19.11. E Madrid - Sala Caracol

20.11. E Barcelona - Sala Bóveda

21.11. CH Genf - L'Usine

22.11. B Hasselt - Muziekodroom

23.11. D Köln - Essigfabrik

24.11. D Leipzig - Felsenkeller

In England wird übrigen NORTHLANE Headliner sein.