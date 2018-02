Glowing Ember Festival u.a. mit SQUEALER in Frankfurt!

POWERMETAL.de präsentiert die diesjährige Ausgabe der Glowing Ember

Festivals, eine Indoor-Festivalreihe, die Halt in unterschiedlichen

Bundesländern macht, mit wechselndem Line Up.

Los geht's am 23.2.2018 in der Frankfurter Location "Das Bett" (Schmidtstr. 12, 60326

Frankfurt/Main).

Mit dabei sind: TOY OF THE APE (Alternative Metal), SPY

ROW (Hard Rock), BURIED IN SMOKE (Alternative Metal), [SOON] (Dark

Metal) und Headliner SQUEALER (Thrash Metal, inkl. CD-Release!).

Die Karten kosten 19€ an der Abendkasse, Einlass ist 19:00, Beginn 19:30!

Weitere Infos zum Festival gibt es auf FACEBOOK.