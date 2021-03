Grammys 2021 für Rock-Künstler

Ich finde das super, wenn Kollege Reiser schon über den Grammy im Metal-Bereich berichtet.

Da unser Magazin auch über Rock informiert, lege ich hierzu noch ein paar Infos nach.

Wer ein bisschen die amerikanische und auch internationale Pop-Kultur beachtet wird wenig überrascht sein, dass im zentralen Bereich Rock-Künstler kaum eine Rolle gespielt haben. Zwar ziehen sie bei Stadion-Touren (im Prä-Pandemie-Zeitalter) deutlich mehr Zuschauer, spielen aber bei den Streams mit neuem Material eher eine Nebenrolle.

Dass TAYLOR SWIFT mit "Folklore" das Album des Jahres gewonnen hat ist schön, handelt es sich doch um Alternative-/Indie-/Folk-Rock. Für unsere Seite dürfte das aber zu seicht sein. Mit HAIM ("Women In Music III") war eine weitere Rock-Band zumindest nominiert.

Kommen wir also zu den relevanteren Kategorien. FIONA APPLE konnte "Best Rock Performance" für sich entscheiden, mit 'Shameika'. Sie setzte sich hier unter anderen gegen HAIM und PHOEBE BRIDGERS durch. Den besten Rock Song gewann BRITTANY HOWARD mit 'Stay High'. PHOEBE BRIDGERS, FIONA APPLE oder TAME IMPALA mussten sich geschlagen geben.

Das beste Rock-Album laut Grammys 2021 kommt von THE STROKES und heißt "The New Abnormal". Wie bei den Songs dominierte auch bei den Alben Alternative und Indie Rock.

Das beste Alternative-Album heißt "Fetch The Bolt Cutters" und stammt von FIONA APPLE. BECK, TAME IMPALA, PHOEBE BRIDGERS und BRITTANY HOWARD wurden auf die Plätze verwiesen.

Ihr merkt: Gute Musik ist das allemal, für Hard Rock reicht die Bezeichnung aber kaum. Alternative-Fans sollten natürlich FIONA APPLE kennen, TAME IMPALA dürfte Prog-Fans ansprechen. THE STROKES bietet gute Musik für alle Fans von erdigem Indie-Rock, und BECK wie immer viel kreative Leidenschaft.

Gibt es noch relevante Preise außerhalb des Rock-Bereichs für unsere Leserschaft?

Im Bereich "Contemporary Christian Music" konnte der Southern Rocker ZACH WILLIAMS den besten Song gewinnen - 'There Was Jesus' ist eine Kollaboration mit niemand geringerem als DOLLY PARTON! LEONARD COHEN wurde im Bereich "Best Folk album" mit "Thanks For The Dance" posthum nominiert, konnte den Preis aber nicht gewinnen.

Bei den Soundtracks gibt es guten Rock auf "Frozen II" und "Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga". Beide konnten den Preis aber nicht gewinnen.

Bei den "Recording Packagings" ging eine Nominierung an "Everyday Life" von COLDPLAY. Bei "Best Boxed Or Special Limited Edition Package" dominierten die Alt-Herren-Rocker (wenig überraschend). WILCO besiegten PAUL MCCARTNEY, GRATEFUL DEAD und DEPECHE MODE.

Die beste Alben-Produktion gab es für BECK ("Hyperspace").

Bei den Produzenten spielte Rock sogar eine große Rolle. Andrew Watt wurde für Songs von OZZY OSBOURNE ('Ordinary Man', 'Take What You Want', 'Under The Graveyard'), MILEY CYRUS ('Midnight Sky') und 5 SECONDS OF SUMMER ('Old Me') nominiert - diese Songs halfen ihm auch auf dem Weg zum Sieg (sicher war es kein Nachteil, dass er auch einen Hit von Popqueen und Siegerin DUA LIPA produzierte); Jack Antonoff vor allem für Songs von den beiden Folk-Rock-Alben mit TAYLOR SWIFT. Dave Cobb bekam eine Nominierung für das aktuelle Album der australischen Hard Rocker AIRBOURNE ("Boneshaker").

ZZ TOP und die BEASTIE BOYS wurden zudem für den besten Musik-Film nominiert.