HAEMORRHAGE: Neue Platte

Die spanischen Grindcore-Altmeister HAEMORRHAGE haben am gestrigen 06.10.2017 ihre neue Scheibe "We Are The Gore" bei Relapse Records veröffentlicht.

Die Scheibe kann nun in voller Länge bei YouTube angetestet werden.



Aufgenommen wurde das Werk mit Javi & Alfredo Ustara im Mpire Studio in Madrid. Das Mastering wurde von Brad Boatright (u.a. OBITUARY und NAILS) erledigt.

Hier noch der Vollständigkeit halber die Tracklist:

01. Nauseating Employments

02. Gore Gourmet

03. We Are The Gore

04. Transporting Cadavers

05. Bathed In Bile

06. The Cremator’s Song

07. Medical Maniacs

08. Forensick Squad

09. Gynecrologist

10. Miss Phlebotomy

11. C.S.C. (Crime Scene Cleaners)

12. Prosector’s Revenge

13. Organ Trader

14. Intravenous Molestation Of The Obstructionist Arteries (O-Pus Vii)

15. Artifacts Of The Autopsy (Bonus Track)

Quelle: Relapse Records Redakteur: Martin Loga