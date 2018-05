HAKEN: Live-Video

Am 22. Juni wird "L-1VE" als Doppel-CD und Doppel-DVD-Bundle erscheinen. Mit dem Video zu 'In Memoriam' erhalten wir einen Einblick in das Werk: Youtube.

Auf dem Album werden folgende Lieder vertreten sein:

Affinity.exe/Initiate

In Memoriam

1985

Red Giant

Aquamedley

As Death Embraces

Atlas Stone

Cockroach King

The Architect

The Endless Knot

Visions



DVD Bonus Material

Falling Back to Earth

Earthrise

Pareidolia

Crystallised