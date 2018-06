HAKEN: Neuer Live-Clip

Aus dem am 22. Juni erscheinenden Live- Album "L-1ve" kredenzen uns die US Amerikaner 'The Endless Knot': Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

HAKEN – "L-1VE"

1. affinity.exe/Initiate

2. In Memoriam

3. 1985

4. Red Giant

5. Aquamedley

6. As Death Embraces

7. Atlas Stone

8. Cockroach King

9. The Architect

10. The Endless Knot

11. Visions

DVD Bonus Material

1. Falling Back to Earth

2. Earthrise

3. Pareidolia

4. Crystallised

Also includes music videos for 'Initiate', 'Earthrise' & 'Lapse'

Wer es verpasst hat, es gibt auch bereits ein weiteres Video zu 'In Memoriam': Youtube.