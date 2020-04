HAKEN kündigen neues Album

Die Progressive-Metaller HAKEN haben für den 05.06.2020 das neue Album "Virius" angekündigt!

Mit 'Prosthetic' kann man sich auch bereits ein neues Video zum Opener des Albums anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=4EmbYo65Pbs

Die Tracklist von "Virus" liest sich wie folgt:

1. Prosthetic

2. Invasion

3. Carousel

4. The Strain

5. Canary Yellow

6. Messiah Complex i: Ivory Tower

7. Messiah Complex ii: A Glutton for Punishment

8. Messiah Complex iii: Marigold

9. Messiah Complex iv: The Sect

10.Messiah Complex v: Ectobius Rex

11. Only Stars