HALESTORM: Bösartig im Juli

Die Amerikanischen Rocker HALESTORM um Frontröhre Lzzy Hale veröffentlichen am 27. Juli ihr bereits viertes Album "Vicious" via Warner Music. Natürlich wurde auch ein Video gedreht. Hier zum Song 'Black Vultures':







Im Herbst geht es dann auf Europatournee, die hier in Deutschland in den folgenden Städten zu sehen ist:



11.10. Hamburg, Markthalle

12.10. Berlin, Kesselhaus

14.10. Frankfurt, Batschkapp

15.10. Köln, Live Music Hall

16.10. München, Backstage Werk



Und schlußendlich noch Cover & Tracklist für "Vicious":







01. Black Vultures

02. Skulls

03. Uncomfortable

04. Buzz

05. Do Not Disturb

06. Conflicted

07. Killing Ourselves To Live

08. Heart of Novocaine

09. Painkiller

10. White Dress

11. Vicious

12. The Silence

Quelle: Head Of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: halestorm vicous black vultures lzzy hale