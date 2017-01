HALESTORM: dritte Cover-EP im Januar

Die US Amerikaner legen mal wieder nach. Nein, ich werde mich nicht zu dem Thema "wer braucht drei EPs mit Coverversionen gespielt von HALESTORM" auslassen, sondern mich auf die Fakten beschränken. Und die sind folgende: Das Ding namens "ReAniMate 3.0: The CoVeRs EP" wird am 6. Januar erscheinen und folgende Songs enthalten:

Still Of The Night (Original von Whitesnake)

Damn I Wish I Was Your Lover (Original von Sophie B. Hawkins)

I Hate Myself For Loving You (Original von Joan Jett & The Blackhearts)

Heathens (Original von Twenty One Pilots)

Fell On Black Days (Original von Soundgarden)

Ride The Lightning (Original von Metallica)

Und nun hört selbst, ob ihr das Scheibchen braucht. Hier ist'I Hate Myself For Loving You':

und hier ist 'Still Of The Night':

Ich mag David lieber. Mist, jetzt habe ich es doch kommentiert. Böser Frank.