HAMFERÐ: Album im Januar, Video

Das Album der Faröer Doomer "Támsins likam", was soviel bedeutet wie "Nebelkörper", wird am 12. Januar erscheinen. Wir dürfen schon einmal in Form des Videos zu 'Frosthvarv' reinhören: Youtube.

Das Album wird in folgenden Versionen erhältlich sein:

- Jewelcase-CD

- schwarzes Vinyl, 180g

- dark grey marbled Vinyl (EU-exklusiv - limitiert auf 300 Einheiten)

- pastel violet marbled Vinyl (EU-exklusiv - limitiert auf 200 Einheiten)

- milky clear Vinyl (EU-exklusiv - limitiert auf 200 Einheiten)

- transparent blue Vinyl (TUTL-exklusiv - limitiert auf 100 Einheiten)

- light grey black marbled Vinyl (US-exklusiv - limitiert auf 200 Einheiten)

und kann bei Metal Blade vorbestellt werden.