HAMKA: Videos zu

Wer auf symphonischen Metal mit verschiedensten Einflüssen steht, sollte mal in HAMKA reinhören. Die französische Band gibt es bereits seit 2003 und 2004 wurde mit "Unearth" auch das erste Album veröffentlicht, aber 2017 folgte mit "Multiversal" erst das Zweitwerk, das mit der spanischen Sängerin Elisa C. Martin, die man von DARKMOOR kennt, aufgenommen wurde. Hier sind ein paar Videos zu dem opulenten, ab 14. Dezember über Fighter-Records erschienenen Werk:

'Inner Conviction': Youtube.

'Earth's Call': Youtube.

'World War III': Youtube.

Die gesamte Trackliste des Albums liest sich so:

1. One-Way Journey to the Unknown

2. World War III

3. Earth's Call

4. Hope

5. Inner Conviction

6. Dark Night Falls

7. Seaquest

8. Modern Cowboys

9. Burning Sands

10. The Path of Pharaohs

11. Orkanain's Lands

12. Seed of a New World

13. Multiversal Universe

14. An End on Earth?