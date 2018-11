Die deutschen HAMMER KING, welche Ende September via Cruz Del Sur mit "Poseidon Will Carry Us Home" ein vorzügliches Album veröffentlichten, schieben nun in Form von 'The King Is A Deadly Machine' ein formidables Video hinterher. Youtube.

