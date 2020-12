HARAKIRI FOR THE SKY: Neuer Song 'And Oceans Between Us' veröffentlicht

Die Österreicher Jungs von HARAKIRI FOR THE SKY werden am 29.01.2021 ihr neues Album "Mære" veröffentlichen. Das fünfte Album der Band wird via AOP Records erscheinen. Daraus hat die Band nun den dritten Song 'And Oceans Between Us' veröffentlicht.



Sänger J.J. sagt dazu: "Manchmal triffst du im Leben eine Person, von der du glaubst, sie sei dein Seelenverwandter, jemand, der wirklich den Schmerz heilen kann, den andere Menschen und Beziehungen dir zuvor zugefügt haben. Und du denkst dir 'Diese Person kann mich aus dieser kalten, einsamen Welt retten', doch am Ende realisierst du nur wieder, dass auch sie dich ruiniert und ihre Worte zu Gift für dich wurden."



Zuvor sind bereits die Stücke 'I, Pallbearer' und 'Sing For The Damage We've Done' (feat. Neige ALCEST) erschienen.

1. I, Pallbearer 3. Us Against December Skies4. I'm All About The Dusk5. Three Empty Words6. Once Upon A Winter (feat. Audrey Sylvain)7. And Oceans Between Us 8. Silver Needle // Golden Dawn (feat. Voice of Gaerea)9. Time Is A Ghost10. Song To Say Goodbye (Placebo Cover)Das Album kann bereits vorbestellt werden.

Aus den üblichen aktuellen Gründen muss die Europatour mit SCHAMMASCH und GAEREA leider auf 2022 verschoben werden.



Stattdessen sind folgenden Einzelshows zur "The Covid-19 Tour" geplant:

29.01.2021 DE Oberhausen - Helvete

30+31.01.2021 DE Erfurt - From Hell

01.02.2021 DE Kassel - Goldgrube

05.02.2021 DE Trier - Mergener Hof

06.02.2021 DE Mörlenbach-Weiher - Live Music Hall

11.02.2021 CH Martigny - Les Caves Du Manoir

12.02.2021 CH Wetzikon - Hall of Fame

13.02.2021 DE Regensburg - Airport Eventhalle



03.04.2021 DE Münster - Culthe Fest

17.04.2021 TK Istanbul - KadiköySahne

07.05.2021 NO Karmoy - Karmoygeddon Festival

30.07.2021 PT Vagos - Vagos Metal Fest

28.08.2021 DE Neuborn - Neuborn Open Air