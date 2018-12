HARAKIRI FOR THE SKY und DRACONIAN auf Tour

Die beiden Bands werden mit SOJOURNER im Januar auf Tour kommen:

January 18th: Progresja Music Zone - Warsaw (Poland)

January 19th: Futurum - Prague (Czech Republic)

January 20th: Nuke Club - Berlin (Germany)

January 21st: Stengade - Copenhagen (Denmark)

January 22nd: Logo - Hamburg (Germany)

January 23rd: Turock - Essen (Germany)

January 24th: Hellraiser - Leipzig (Germany)

January 25th: MS Connexion Complex - Mannheim (Germany)

HARAKIRI FOR THE SKY wird auch danach noch weiter live zu sehen sein:

January 26th: Baroeg - Rotterdam (Netherlands)

January 27th: Kavka - Antwerpen (Belgium)

January 28th: Mergener Hof - Trier (Germany)

January 29th: Petit Bain - Paris (France)

January 30th: Sommercasino - Basel (Switzerland)

January 31st: Dagda Live Club - Retorbido (Italy)

February 1st: Revolver - San Dona' di Piave (VE) (Italy)

February 2nd: Szene - Vienna (Austria)

April 12th: Thessaloniki - Eightball Club (Greece)

April 13th: Athens – Temple (Greece)

April 21th: Dark Easter Metal Meeting (Germany)

April 26h: Ragnarök Festival (Germany)

April 27th: Stockholm Slaughter (Sweden)

May 16th: Capcana – Timisoara (Romania)

May 17th: Flying Circus Cluj - Cluj-Napoca (Romania)

May 18th: Rock'N'Iasi – Iasi (Romania)

May 19th: Quantic – Bucharest (Romania)

May 31st: Metal East Festival – Kharkiv (Ukraina)

July 20th: Gothoom Open Air (Slovakia)

August 15th-18th: Motocultor Festival (France)

August 17th: Metal on the Hill Festival – Graz (Austria)