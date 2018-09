HARDCORE SUPERSTAR: Neues Video

HARDCORE SUPERSTAR veröffentlicht am 21.09.2018 das neue Album "You Can't Kill My Rock 'N Roll" via Gain Music. Zum Song 'AD/HD' wurde just ein Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=IAMxp2Ec6b0

Die Tracklist liest sich so:

01. AD/HD

02. Electric Rider

03. My Sanctuary

04. Hit Me Where It Hurts

05. You Can't Kill My Rock 'N Roll

06. The Others

07. Have Mercy On Me

08. Never Cared For Snobbery

09. Baboon

10. Bring The House Down

11. Medicine Man

12. Goodbye