HARNESSING THE UNIVERSE: Video zu 'Beyond The Bright'

Die Westkanadier machen Progressive Rock, in den ich reingehört habe und ziemlich angetan bin. Hört mal selbst in den Song 'Beyond The Bright' rein: Youtube.

Das Debüt-Album von HARNESSING THE UNIVERSE enthält folgende Lieder:

1. Spirit Guides (7:11)

2. Open Air (8:12)

3. More Than Gold (7:24)

4. Beyond The Bright (5:45)

5. Magic Forest (6:20)

6. Catas (2:12)

7. Ever Elusive (5:58)

8. Harnessing The Universe (7:50)

9. Moons Gone Down (5:49)

10. Orb (8:28)

und ist aktuell nur digital erhältlich über iTunes und die Webseite der Band.