Der offizielle Veröffentlichungstermin für Oliver Hartmanns neuestes Studioalbum mit dem Titel "Hands On The Wheel" ist auf den 18. Mai festgesetzt worden. Dann wird die Scheibe über Pride And Joy in die Läden kommen, aber vorher kann man das Album über seine Pledgemusic-Kampagne auch bei dem Künstler selbst erwerben. Da gibt es auch nocht ganz andere tolle Goodies. Schaut mal rein: Pledgemusic.com.



