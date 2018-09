HARTMANN kommt auf Tour

Der Oliver hat seine Hände am Lenkrad und wird uns das auch live beweisen, wenn er auf der "Hands On The Wheel"-Tour ein Melodic Rock-Spektakel abfeuern wird. Das Ganze kann man hier erleben:

25.09.18 DE - Weilburg / HP’s 42

26.10.18 DE - Grebenhain / Vogelsberger Hof

10.11.18 DE - München / Backstage Halle

18.11.18 BE - Genk / Colosseum

06.12.18 DE - Duisburg / Steinbruch

08.12.18 DE - Geiselwind / Christmas Bash Festival

17.01.19 DE - Aldenhoven / Rockheaven

18.01.19 DE - Nürnberg / Der Cult

19.01.19 CH - Trübbach / Jonny’s Lion Cave

31.01.19 DE - Weiher / Live Music Hall

01.02.19 DE - Calw / Saal 51

16.02.19 DE - Dortmund / Blue Notez Club