HATE ETERNAL: Neues Album im Oktober!

Die Florida-Deather HATE ETERNAL veröffentlichen am 26.10.2018 das neue Album "Upon Desolated Sands" via Seasons Of Mist.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. The Violent Fury (3:55)

02. What Lies Beyond (3:09)

03. Vengeance Striketh (4:39)

04. Nothingness of Being (5:02)

05. All Hope Destroyed (5:45)

06. Portal of Myriad (4:13)

07. Dark Age of Ruin (3:58)

08. Upon Desolate Sands (5:02)

09. For Whom We Have Lost (3:18)

Der Track 'What Lies Beyond' kann hier gestreamt werden:

https://www.youtube.com/watch?v=kdPEE8_u8cQ