HEADLESS BEAST - neues Album im April

Die Ulmer Traditionsmetaller HEADLESS BEAST haben nach einiger Zeit des Wartens nun ihr zweites Studioalbum "Phantom Fury" in trockenen Tüchern, das - wie schon der Vorgänger "Forced To Kill" (2011) - von Vagelis Maranis produziert wurde. Das Artwork mit dem erneut und nach wie vor kopflosen Reiter wurde ebenfalls wieder von Markus Vesper gestaltet und passt auch im neuen Farbschema ganz hervorragend zur Band.

Das Album wird zwölf neue Songs enthalten, am 05.04.2019 - also kommenden Freitag - erscheinen und kann über die Bandhomepage bezogen werden, die ebenfalls neu gestaltet worden ist. Die CD wird ein 16-seitiges Booklet mit eigenen Illustrationen zu jedem neuen Songtext enthalten. Die Texte befassen sich der Bandinfo gemäß mit sozialkritischen Themen und den unangenehmen Seiten einer sich radikalisierenden Welt, die zunehmend zu einer Unzufriedenheit der Menschen führt.

Hier die Liste der Songs:

1. Phantom Fury

2. Resurrection

3. One year in Hell

4. Used to the Evil

5. Virtual Abyss

6. Feed the Beast

7. Suicide Solution

8. To the Grave

9. The Darkness

10. World of Fear

11. Black Reign

12. Pray for Nothing





https://www.headless-beast.de/

