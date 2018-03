AOR Heaven bringt uns wieder eine neue Dosis melodischen Rocks, diesmal von der schwedischen Band HEARTWIND. Die Band ist zwar neu, aber einige der Musiker haben bereits in bekannten Bands wie NARNIA, THE POODLES, CONSTANCIA, TOKEN oder ESSENCE OF SORROW gespielt. Als musikalische Inspiration gibt die Band DEF LEPPARD, WHITESNAKE und JOURNEY an. Ich würde EUROPE noch hinzufügen, aber nach ersten Höreindrücken würde ich sagen, hier steht ein starkes Album ins Haus.

