HEATHEN - vollständiger Japan-Gig auf YouTube

Die Bay-Area-Thrasher HEATHEN haben auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal einen vollständigen, professionell gefilmten Konzertmitschnitt vom "Thrash Domination Festival 2009" im Club Citta in Tokyo hochgeladen. Bei der Coverversion zu RAINBOWs 'Kill The King' ist auch EXODUS-Drummer Tom Hunting mit von der Partie.



Lasst euch den intensiven Gig in toller Bild- und Tonqualität nicht entgehen, bei dem ihr auch nochmal des unvergessenen und leider viel zu früh verstorbenen Jon Torres gedenken dürft.

https://www.youtube.com/watch?v=7HVb36ATajY