HEATHEN FORAY sind gepanzerte Barden

Sagen sie quasi selbst, denn ihr Album, das am 24. September als Digipack veröffentlicht werden wird, wird "Armored Bards" heißen. Moment mal - das kennt man doch, oder? Richtig, es handelt sich um eine Wiederveröffentlichung, denn HEATHEN Aist wieder da. Nach Ärger mit der ehemaligen Plattenfirma hat die Band nun die Rechte an ihren Alben zurück erhalten und veröffentlicht sie erneut in Eigenregie. Dadurch kann man sie jetzt wieder digital kaufen oder physisch im Bandshop der Österreicher. Was los war und was los sein wird, erklären Gitarrist Jürgen Brüder und Sänger Robert Schroll in einem Video am besten selbst: Youtube.

