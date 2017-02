HEATHEN ROCK FESTIVAL 2017: Es gibt noch Restkarten

Für alle noch unentschlossenen Nordlichter informieren uns die Macher des von uns präsentierten HEATHEN ROCK FESTIVALs (18.02.2017, Rieckhof, Hamburg-Harburg, mit CREMATORY, NITROGODS u.v.m.), dass es in den meisten lokalen Vorverkaufsstellen noch Restkarten gibt. Online-Bestellungen sind nicht mehr möglich. Also ran an die Tickets, die Liste der VV-Stellen kriegt ihr hier:

+++Quarree Wandsbek+++Quarree 8-1022041 HamburgTel. 040/66931965+++Mercado Altona+++im Buchhaus HugendubelOttensener Haubtstr.1022765 HamburgTel. 040/-39884910+++Bergedorfer Zeitung Ticketshop CCB+++Weidenbaumsweg 2121029 HamburgTel. 040/72004258+++Ticketshop+++Phoenix Center HarburgHannoversche Straße 8621079 HamburgTel. 040/76758686+++Theaterkasse Süderelbe im SEZ ++Cuxhafener Straße 33521149 HamburgTel. 040/7026314+++Radio Hamburg Ticket-Center+++Wandelhalle HaubtbahnhofTel. 040/32873854+++BildBox TicketShop EuropaPassage+++Ballindamm 4020095 HamburgTel. 040/30390691+++Konzertkasse im Hause Saturn+++Mönkebergstraße 1Tel. 040/30382406+++Remedy Records+++Stellinger Steindamm 222527 HamburgTel. 040/ 435353+++Konzertkasse Smile+++Galleire BuchholzBreite Str. 1621244 BuchholzTel. 04181 / 9909794+++SmileRecords+++Bremer Strasse 121244 BuchholzTel. 04181/38136+++Theater- und Konzertkasse Schumacher+++Kleine Johannisstraße 420457 HamburgTel. 040/343044+++Ticketpoint Blumentritt+++Birnbaumpassage / Kl .Schmiedestr.121682 StadeTel. 04141/3374

