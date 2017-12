HEATHEN: Demosammlung

Die Bay-Area-Thrasher HEATHEN haben zur Freude vieler Old-School-Fans endlich ihre Demosammlung "Pray For Death (The Complete Demo Collection)" digital veröffentlicht; laut Bandangaben soll die Zusammenstellung im kommenden Jahr auch auf CD und Vinyl erscheinen. Die umfassende Sammlung enthält alle Demoaufnahmen der Band aus den Jahren 1986 bis 2005, darunter die sechs Songs des "Pray For Death"-Demos (1986), die beiden Aufnahmen des von Paul Baloff ultra-brachial eingescreamten Demos von 1988, das "Opiate Of The Masses"-Demo (1989) und das Comeback-Demo aus dem Jahre 2005.



Einige der Songs waren in der Vergangenheit schon als Bonustracks zu hören, doch erstmalig haben wir hier das gesamte Demoschaffen auf einer Compilation. Die Spielzeit beträgt bei 15 Songs insgesamt 95 Minuten, die Songs sind sorgfältig gemastert.



Hier die Trackliste:



1. Arrows of Agony (Demo 2005)

2. Dying Season (Demo 2005)

3. Silent Nothingness (Demo 2005)

4. Hypnotized (Opiate Of The Masses Demo 1989)

5. Opiate Of The Masses (Opiate Of The Masses Demo 1989)

6. Timeless Cell (Opiate Of The Masses Demo 1989)

7. Mercy Is No Virtue (Opiate Of The Masses Demo 1989)

8. Hypnotized (Paul Baloff Demo 1988)

9. Mercy Is No Virtue (Paul Baloff Demo 1988)

10. Pray For Death (Pray For Death Demo 1986)

11. Goblin's Blade (Pray For Death Demo 1986)

12. Open The Grave (Pray For Death Demo 1986)

13. Heathen (Pray For Death Demo 1986)

14. Deaf In The Silence (Pray For Death Demo 1986)

15. World's End (Pray For Death Demo 1986)



Wer nicht auf eine physische Veröffentlichung warten will, der kann im bandeigenen Laden die Version zum Herunterladen für 10,- Dollar ordern: Heathen Bigcartel

Eine offzielle Hörprobe des bärenstarken 2005er-Demosongs 'Arrows Of Agony' findet sich auf YouTube (wenn ihr dem Playlist-Link folgt, dann könnt ihr dort das gesamte Album legal und kostenlos streamen): https://www.youtube.com/watch?v=NNxpfISyaaw&list=PLMMoey0YVMXHN_6Mqkb88z_bdZHkbe_SN





Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: heathen bay area thrash demos pray for death paul baloff exodus