HEATHER NOVA hat ein neues Album und kommt wieder auf Tournee

Ich weiß, so richtig Rock ist die Dame nicht, aber ich habe schon seit zwei Jahrzehnten eine Schwäche für die wunderbare Sängerin, die ursprünglich von den den Bermudas stammt. Also fanboye ich jetzt mal und lege euch das neue Scheibchen "Pearl" ans Herz mit dem Video zu 'Just Kids': Youtube.

Zu dem Album wird die Dame auch wieder live zu uns kommen und hier zu bewundern sein:

13.10.2019 Paris Cafe de la danse

14.10.2019 Zürich Volkshaus

15.10.2019 Wien Porgy & Bess

16.10.2019 Prag Lucerna Music Bar

18.10.2019 Leipzig Haus Auensee

19.10.2019 Hamburg Fabrik

20.10.2019 Stuttgart Im Wizemann

22.10.2019 Den Haag PAARD Main Hall

23.10.2019 Utrecht TivoliVredenburg

24.10.2019 Alkmaar Podium Victorie

25.10.2019 Turnhout De Warande

26.10.2019 Gent Handelbeurs

27.10.2019 Hasselt Muziekodroom

29.10.2019 Nürnberg Löwensaal

30.10.2019 München Technikum

31.10.2019 Berlin Huxley's Neue Welt (ausverkauft)

01.11.2019 Köln Gloria Theatre (ausverkauft)

02.11.2019 Braunschweig Westand

03.11.2019 Copenhagen DR Studie 2

04.11.2019 Oslo Parkteateret

05.11.2019 Stockholm Nalen

07.11.2019 London Bush Hall

Da wird ganz sicher auch wieder dieses unbegreiflich brillante Lied gespielt werden mit dem Titel 'Island': Youtube.

Quelle: Heathernova.com Redakteur: Frank Jaeger Tags: heather nova pearl just kids tour 2019