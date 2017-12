HEAVATAR: Opus II - The Annihilation.

Neuigkeiten aus dem Hause HEAVATAR!! Nach fünf Jahren beehrt uns die Band um Stefan Schmidt (VAN CANTO) endlich mit einem neuen Album. Am 16. Februar 2018 kommt "Opus II - The Annihilation" via earMusic auf den Markt, wieder inspiriert von klassischer Musik, verpackt im Metal-Gewand.

Das offizielle Musik-Video 'None Shall Sleep' von earMusic kann man sich schon einmal auf Youtube anschauen (https://www.youtube.com/watch?v=EpCzA5DSb5I&feature=youtu.be). Ich kann nur sagen, es lohnt sich!