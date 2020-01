HEAVEN SHALL BURN: Doppel-Video zum Doppel-Album veröffentlicht

Die thüringische Band HEAVEN SHALL BURN wird am 20.03.2020 das Doppelalbum "Of Truth And Sacrifice" via Century Media veröffentlichen. Daraus hat die Band nun mit den beiden Songs 'Protector' und 'Weakness Leaving My Heart' auch ein Doppelvideo herausgebracht.



"Die beiden Songs repräsentieren die jeweiligen Seiten der Platte", erklärt HSB-Gitarrist Maik Weichert. "Um dem Konzept des Doppelalbums gerecht zu werden, haben wir uns entschlossen, auch gleich ein Doppelvideo zu produzieren. 'Protector' ist von der ersten Platte ("Of Truth") und 'Weakness Leaving My Heart' von der zweiten ("Of Sacrifice"). Während 'Protector' Zuversicht und Kampfbereitschaft signalisiert, ist 'Weakness Leaving My Heart' eher nachdenklich und befasst sich mit den Opfern und Verlusten, welche man für die Wahrheit bereits erbracht hat."



Das Doppelvideo, in dessen Verlauf HSB-Sänger Marcus Bischoff von einem Video ins andere läuft, symbolisiert insofern bereits den thematischen Überbau eines Albums, auf dem die traditionell haltungsstarke Band aktuelle gesellschaftliche und politische Diskurse aufnimmt.



Die Tracklisten lesen sich so:



CD1

1. March Of Retribution

2. Thoughts And Prayers

3. Eradicate

4. Protector

5. Übermacht

6. My Heart And The Ocean

7. Expatriate

8. What War Means

9. Terminate The Unconcern

10. The Ashes Of My Enemies



CD2

1. Children Of A Lesser God

2. La Résistance

3. The Sorrows Of Victory

4. Stateless

5. Tirpitz

6. Truther

7. Critical Mass

8. Eagles Among Vultures

9. Weakness Leaving My Heart



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

05.-07.06.2020 DE-Nürnberg, Rock im Park

05.-07.06.2020 DE-Nürburg, Rock am Ring

11.-13.06.2020 CH-Interlaken, Greenfield Festival

10.-13.06.2020 AT-Nickelsdorf, Novarock

18.-21.06.2020 BE-Dessel, Graspop

19.-21.06.2020 FR-Clisson, Hellfest

26.-28.06.2020 DE-Gräfenhainichen, Full Force Festival

02.-04.07.2020 ES-Viveiro, Resurrection

09.-12.07.2020 CZ-Vizovice, Masters of Rock

09.-11.07.2020 SE-Gävle, Gefle Metal Festival

17.-18.07.2020 NL-Eindhoven, Dynamo Metalfest