HEAVEN SHALL BURN: Ein neues Album ist nicht genug...

Im kommenden Frühjahr erwartet uns endlich wieder neues HEAVEN SHALL BURN-Futter. Doch nicht nur das Cover darf jetzt schon bewundert werden - auch der Umstand, dass es sich diesmal um ein Doppelalbum handeln soll, dürfte für Staunen sorgen. Die Trackliste liest sich wie folgt:



CD1



1. March Of Retribution

2. Thoughts And Prayers

3. Eradicate

4. Protector

5. Übermacht

6. My Heart And The Ocean

7. Expatriate

8. What War Means

9. Terminate The Unconcern

10. The Ashes Of My Enemies



CD2



1. Children Of A Lesser God

2. La Résistance

3. The Sorrows Of Victory

4. Stateless

5. Tirpitz

6. Truther

7. Critical Mass

8. Eagles Among Vultures

9. Weakness Leaving My Heart

Ein genaues Erscheinungsdatum folgt noch.