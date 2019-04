HEAVYDAYS Rock- und Metal-Festival geht in die fünfte Runde

Am Freitag, dem 31. Mai 2019 findet bereits die fünfte Ausgabe des HEAVYDAYS-Festivals im beschaulichen Dunstelkingen bei Dischingen statt (in der Nähe vom "Rock am Härtsfeldsee"). Ganz unter dem Motto "Von Fans, für Fans" präsentieren die Veranstalter für spöttische 9,-€ Eintritt dabei wieder zehn zum Teil sehr unterschiedliche Rock- und Metal-Bands aus verschiedenen Genres auf zwei Bühnen. So finden sich im Billing sowohl internationale Newcomer, als auch national bekannte Szenegrößen wieder.

Folgende Bands werden 2019 das HEAVYDAYS rocken:

THE ROYAL (Holland/ Metal/Groove/Ambiance)

UNDERTOW (Deutschland/ Groove/Metal)

AWAKE THE DREAMER (Schweden/ Metalcore)

COPIA (Australien/ Modern Metal)

ILLECTRONIC ROCK (Deutschland/ Dunkler Electro Rock)

INSANITY (Deutschland/ Melodiöser Old School Hardcore)

DAIZY MAY (Deutschland/ Indie Rock/ Alternative)

KEVIN (Deutschland/ Stoner auf Speed mit Heavy Punk)



Traditionell spielt im Anschluss noch die Power-Brassband "BLECHOS" aus Dunstelkingen als Aftershow-Act, um dem feierwütigen Publikum nochmal richtig einzuheizen. DJ VOLUMEZ sorgt mit einer Mischung aus Hardstyle, RAW und Hardcore dann für den endgültigen Overkill.



Specials:

40l Freibier! (Für die ersten Gäste ab 18 Uhr)

Flunkyball, Beerpong

Aftershow-Party mit Power-Brass-Band und Hardstyle-DJ

Heavy-Hour 19-20Uhr & 23-24Uhr (2 Shots 2,-€)

Schnaps-Bar

Tickets gibt's über den eigenen Ticketshop.