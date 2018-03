HEAVYSAURUS: Neuer Release-Termin, Video

Wir berichteten je bereits von dieser hart rockenden Muppet-Show, aber zu diesem Zeitpunkt sollte das Album noch früher erscheinen. Nun wurde das "Rock 'n' Rarrr Music"-betitelte Werk der Ganzkörper-Polyesterträger für den 18. Mai angekündigt. Um der Katastrophe auch eine visuelle Komponenten hinzuzufügen, gibt es jetzt auch ein offizielles Video, in dem auf deutsch statt finnisch gesungen wird. Hier ist 'Yeah Heavysaurus': Youtube.

Musikalisch ist das natürlich einfach, aber nicht so sehr, dass man darob unbedingt die Nase rümpfen muss, dennoch ist der Fremdschämfaktor so hoch wie lange nicht mehr. Ich befürchte nur, dass diese alibirockende Sesamstraße für Erstklässler mehr Scheiben verkaufen wird als viele ernstzunehmende Bands und Musiker. Aber immerhin macht keiner ein Hehl aus der Zielgruppe, und mit Europa hat man auch den richtigen Verlag gefunden, da sind die fünf Walking Acts in Gesellschaft von Hui Buh und Thomas und seinen Freunden. Ja, das passt.